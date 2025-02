Thiago Motta a Dazn: 'Vlahovic? Si parla di tutti. Dobbiamo meritare la vittoria'

Getty Images



Juventus-Inter, parla Thiago Motta

L'allenatore della Juventusè intervenuto ai microfoni di Dazn. Le sue parole:- "Posso consigliarvi il ristorante, abbiamo mangiato molto bene (ride, n.d.r.). Siamo sempre insieme, ma lo siamo nel lavoro, anche il sabato e la domenica. Stare insieme in un ristorante è diverso: continui a stare insieme, ma parlando di altre cose, in un contesto differente, è quello l'obiettivo"."Vedo i ragazzi molto bene, non può essere diversamente. Affrontiamo una grande partita del nostro campionato, nella quale ci saranno una di fronte all'altra due grandi squadre, siamo pronti a mettere in pratica le nostre forze, per competere contro una grande squadra e per fare il nostro meglio per vincere".

"Se dovesse iniziare la partita o lo vedremo a partita in corso, vediamo quanto tempo possa giocare. Ma anche se è rimasto un periodo senza giocare ha perso pochissima forma fisica. E' giovane, sta sempre molto bene, cura sempre i dettagli. A livello tecnico non lo scopro io, è un ragazzo che ci può dare tanto, vediamo se giocherà dall'inizio o a partita in corso"."Divertenti per gli allenatori sono le partite che portano alla vittoria, il risultato finale è sempre la cosa più importante. Siamo due squadre che vogliono vincere, per farlo dobbiamo meritare la vittoria. Per meritare la vittoria dobbiamo fare bene tantissime cose, che sappiamo di dover fare in campo, facendo attenzione a tutto, alla fase difensiva, a quella offensiva ed alle transizioni dato che contro una squadra come l'Inter bisogna fare molta attenzione"."E' una cosa basica nel calcio, giochiamo con il cuore, ma anche con la testa. Dobbiamo ragionare con la testa per prendere le migliori decisioni in campo, poi l'atteggiamento è fondamentale sempre per competere con l'avversario"."Si parla di Dusan, ma si parla oggi anche di Kolo Muani, poi di Cambiaso. Si parla di tutti i giocatori, abbiamo una rosa di giocatori forti. Tutti vogliono giocare, ma non possono iniziare tutti la partita, a meno che non cambino le regole. Ma non penso sia possibile, dato che non è successo in più di 100 anni di calcio. Dunque 11 iniziano e gli altri devono essere pronti a giocare a partita in corso, cercando di alzare il livello dato che dobbiamo giocare 95 minuti. Non è importante la quantità dei minuti, ma la qualità con la quale vengono giocati".





