Thiago Motta a Dazn: 'Sono il primo responsabile. Adesso stiamo uniti'

AFP via Getty Images

Le parole dia Dazn:D'ACCORDO CON GIUNTOLI - Importantissimo restare uniti, insieme. Ma allo stesso tempo a livello di singoli, io per primo, dare qualcosa in più e trovare le soluzioni. Due sconfitte brutte dove è un po' la stessa storia. Iniziamo bene e alla prima difficoltà non reagiamo e non restiamo in partita. Due sconfitte con tanti goal senza segnare. Una squadra forte è forte nelle due fasi, ma se non lo sei per il momento, quella difensiva come abbiamo sempre fatto, abbiamo preso troppi gol. Dobbiamo fare molto meglio.IN VERTICALE - Lasciavano tanto spazio dietro, era uno spazio da sfruttare meglio. Quando arrivavamo nella metà campo loro bisogna avere equilibrio ma attaccare l'area di rigore dove noi abbiamo fatto poco. Oggi c'è poco da dire, non siamo stati bravi offensivamente o difensivamente.

REAZIONI DELLA SQUADRA - Abbiamo tutti responsabilità, io sono il massimo responsabile. Dal primo giorno che ho firmato, le vittorie sono dei giocatori perchè vanno in campo e le sconfitte sono io responsabile e me le assumo tutte. Sono sicuro che possiamo fare molto meglio. Anche con l'Atalanta abbiamo iniziato bene e nella prima difficoltà non abbiamo avuto reazione. Vuol dire che io devo trovare le soluzioni, il modo di resettare, riprendere la fiducia, credere in sé stessi e quello che serve per esprimere il massimo. Sta a me trovare il modo