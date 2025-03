Thiago Motta a Dazn: 'Non voglio che la squadra perda la testa'

2025 Getty Images

Le parole di Thiago Motta a DaznSENSAZIONI - Li ho visti bene, sanno l'importanza della partit, iniziare dl primo all'ultimo minuto. Capendo i momenti, cosa fare insieme per affrontare questa ottima squadra della Fiorentina e poi avere il risultato finale.EQUILIBRIO - Non solo nel secondo tempo con l'Atalanta, si è solo accentuata la perdita di equilibrio. Dobbiamo giocare sempre con la testa, capire che dobbiamo attaccare e difendere insieme rispettando la strategia. Oggi non sarà diverso contro una squadra difficile da affrontare che fa una buona pressione. Dobbiamo giocare veloci e andare nella metà campo loro e diventa importante attaccare bene con gli uomini giusti e avere equilibrio.

COSA NON VUOLE VEDERE - Perdere la testa e non giocare una partita insieme. Contro l'Atalanta, per voglia di fare molto bene e andare avanti, ancor di più dopo il loro vantaggio e nel secondo goal, ci simo sbilanciati tantissimo e il rischio è troppo alto.