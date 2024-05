Thiago, a DAZN, parla così poco prima di Bologna-Juventus.- "Non ho mai avuto problemi in quel senso. Ho ragazzi che sono molto, molto responsabili. Sanno cosa rappresentano. E come ho detto: sicuramente per il Bologna è una grande festa. Ma affrontiamo la festa con responsabilità, cercando di fare il massimo".- "Da quando è arrivato, si è inserito bene nel gruppo. Con entusiasmo. Cercando di mettere le sue qualità per aiutare la squadra. Abbiamo bisogno di un ragazzo che possa dare peso alle azioni. E' subentrato e ha fatto bene, oggi ha l'opportunità di mostrarsi".- "Lo striscione? Ho pensato la stessa cosa: approfittiamo della festa, del momento. La nostra gente lo farà. Festa meritata. Abbiamo raggiunto qualcosa di straordinario, impensabile, deve essere una grande festa".