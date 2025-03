Thiago Motta a DAZN: 'Koopmeiners è speciale. Adesso equilibrio e piedi per terra'

2024 Getty Images



Thiago Motta a Dazn dopo Juventus-Verona

si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della"I tre punti fanno sempre benissimo, il modo in cui sono arrivati è perfetto, non è per niente facile per questi ragazzi nel campo mantenere equilibrio e tranquillità, giocare bene a calcio, aspettare il momento giusto per colpire."Questo non è facile perché sapevamo prima della partita c'era un ambiente particolare dopo l'eliminazione, delle volte può venire l'ansia, l'extra voglia di fare le cose, la frenesia, normalmente non arrivi a segnare dai contropiedi, noi non abbiamo dato questa possibilità e creato tante occasioni, concludendo molto bene nel secondo tempo. I ragazzi se lo meritano, si impegnano sempre, oggi l'atteggiamento era impeccabile".

LA REAZIONE DELLA SQUADRA - "Contento dei giocatori che ho, dell'impegno, della dedizione, chiaro che l'ultima partita abbiamo sbagliato l'atteggiamento. Allo stesso tempo siamo sempre molto esigenti con noi stessi, vogliamo sempre di più, fare meglio, questo è il grande segreto del nostro lavoro. Migliorare ogni giorno e sarà sempre così, oggi ottima prestazione, la lasciamo indietro, fa parte già del passato"."Contento per Koopmeiners, è un giocatore speciale, ci dà tantissimo, anche quando è in difficoltà ha una mentalità fantastica. Ragazzo di altissimo livello, capisco e lui deve capire e accettare le critiche e continuare, fa parte del nostro lavoro. Deve essere convinto, fiducioso e professionista come lo è, darà tanto a questa squadra".LOTTA SCUDETTO? - "Oggi ottima partita, adesso equilibrio e piedi per terra, lavorare, rispettare l'avversario come sempre. La prossima è un grande avversario, hanno fatto una finale di Europa League vinta meritatamente, sappiamo il livello dell'avversario e dell'allenatore, l'affronteremo con fiducia".