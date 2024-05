In un momento in cui il futuro diè di strettissima attualità, si è creata una situazione quantomeno originale a margine della sfida fraPrimavera. Prima del fischio d'inizio, come testimoniato dai canali ufficiali dei rossoneri su X, Thiago Motta ha avuto un colloquio sul campo con Ignazio Abate, allenatore della giovane formazione rossonera. Un evento che semplicemente testimonia l'attenzione che il tecnico del Bologna riserva anche ai suoi giovani rossoblù e che, sui social, ha infiammato i tifosi rossoneri che, numerosi, sperano di vederlo sulla panchina del Milan il prossimo anno.