Le voci sul suo futuro si rincorrono di giorno in giorno (comprese quelle che lo vogliono sulla panchina dellagià dalla prossima stagione), come è naturale che sia alla luce del grande lavoro fatto finora al Bologna.è un po' l'allenatore del momento, e dalle parti della squadra rossoblù non vogliono proprio saperne di lasciarlo andare pur riconoscendo la bontà delle sue ambizioni. Va proprio in questa direzione, dunque, la lanciata sulla nota piattaforma change.org da un tifoso, Giovanni Bertelli, che ha già saputo raccogliere più di 650 firme su un obiettivo fissato di 1.000; ad accompagnarla un'accorata lettera, che riportiamo qui sotto.Caro Thiago,Sono un tifoso del Bologna e desidero esprimere il mio sincero desiderio di vederti rimanere come allenatore della mia amata squadra. La tua leadership, la tua dedizione e le tue competenza hanno portato la squadra ad un livello che a Bologna non vedevamo da anni.Il tuo lavoro e l'impegno che hai investito hanno plasmato una squadra coesa e competitiva. Le tue capacità tattiche, il tuo spirito vincente e la tua capacità di motivare i giocatori sono stati elementi fondamentali per quanto di bello si è visto fino ad oggi su tutti i campi d'Italia.Tutto ciò che hai fatto da quando sei con noi ha elevato lo spirito competitivo della squadra e rende ogni partita un'esperienza emozionante per tutti noi tifosi.La tua presenza non è solo un valore aggiunto alle prestazioni della squadra, ma rappresenta anche un faro di ispirazione per tutti coloro che amano il calcio e il BFC.Comprendo che le decisioni riguardanti il proseguo della tua carriera passeranno attraverso la valutazione di molteplici fattori, economici e di ambizione personale.La tua permanenza rappresenterebbe non solo un investimento nel futuro della squadra, ma anche un segno di continuità che potrebbe contribuire ulteriormente alla crescita e al successo della nostra squadra di calcio e a mantenere viva la fiamma della passione per il calcio che è instillata in tutti noi, oltre ad avvicinare tanti giovani al nostro amato club.Ti chiedo di prendere in considerazione questo umile appello come espressione di un desiderio, che sono convinto essere comune a gran parte della nostra comunità sportiva, di vederti continuare come allenatore del Bologna Football Club 1909.Spero di poter continuare questo straordinario viaggio sportivo con te al timone.Con stima, Bertelli Giovanni