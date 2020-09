È stato l’affare più chiacchierato nei dintorni di Anfield, adesso ci siamo per davvero. È tutto pronto per il passaggio di Thiago Alcantara al Liverpool: stando a quanto riportato da The Athletic, indiscrezione confermata anche dall’autorevole quotidiano tedesco Bild, Reds e Bayern Monaco hanno raggiunto l’intesa sulla base di 30 milioni di euro. Colpo da 90 per la squadra di Jurgen Klopp, che aggiunge una pedina di estrema qualità tecnica per difendere il titolo di campioni di Inghilterra, conquistato dopo 30 anni di astinenza.