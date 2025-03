Thiago dice: 'Cambieremo delle cose', ma cosa? Ecco cosa intendeva il tecnico

AFP or Licensors



Cosa cambierà Thiago Motta?

lo ha detto Thiago Motta al termine della sfida contro la Fiorentina. Quella che forse sarebbe meglio definire la disfatta di. Ora Thiago ha un compito difficile per queste due settimane che lo separano dalla sfida contro il Genoa: riprendere la sua Juventus e dimostrare al mondo che, come lui stesso ha dichiarato, è la persona giusta per risollevare le cose. Anche se non sarà facile. La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 29 marzo alle ore 18 quando Thiago si giocherà la permanenza.



Thiago Motta, cosa può cambiare?



Juventus, le prime idee di Thiago

Sembra inevitabile però che si debbano cambiare degli aspetti. O forse, degli interpreti. Per Thiago Motta questa sfida rappresenta un ultimatum: nelle ultime due sfide la Juventus ha rimediato sette goal. Quindi si devono pensare dei cambi per riportare la difesa come ad inizio campionato quando era stabile e solida. Poi i problemi c'erano ed erano in fase realizzativa, ora però il progetto Juventus sembra fare acqua da tutte le parti: dall'attacco alla difesa. Quindi si deve correre ai ripari e trovare una soluzione nel minor tempo possibile.Nella disfatta di Firenze hanno fatto rumore, e tanto, le esclusioni di Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, non impiegati nemmeno quando tutto affondava e la squadra stava perdendo 3-0. Eppure, nessuno dei due aveva problemi fisici, quindi si trattava proprio di una scelta del tecnico. Anche in difesa alcune scelte hanno fatto rumore: su tutte l'impiego di Lloyd Kelly e Renato Veiga al rientro dall'infortunio lasciando in panchina uno dei pochi leader di questa Juventus: Federico Gatti.Verso la sfida contro il Genoa quindi il tecnico si trova davanti ad un bivio: recuperare almeno qualcuno degli esclusi di Firenze oppure affidarsi ancora una volta ai fedelissimi? Certamente Andrea Cambiaso, uscito claudicante dall'Artemio Franchi ma partito per Appiano Gentile, verrà valutato ulteriormente e non è scontato sia a disposizione. I fedelissimi delle ultime due gare forse hanno dimostrato evidenti limiti, visti i risultati. Thiago ha detto che cambierà, quindi, chi vivrà vedrà.





