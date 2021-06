A Gazzetta, Thiago Alcantara ha parlato dell'Italia e del bianconero Alvaro Morata. "Alvaro? Anche noi centrocampisti dobbiamo impegnarci per fare gol. Giusto chiedere agli attaccanti di segnare, ma se anche noi che stiamo in mezzo pretendessimo da noi stessi di segnare così come Alvaro si danna per tutta la partita per aiutarci a difendere segneremmo di più. Favorite? L’Italia ha iniziato in maniera formidabile ma per me non è una sorpresa. Mancini viene da una dinamico incredibile con 29 partite senza sconfitte ed è bello vedere come impone il suo gioco. L’altra che mi piace tanto è la Francia, una squadra consolidata. Ma anche noi possiamo dire la nostra. Spesso guardo le avversarie per pensare a come batterle".