Thiago Alcántara lascia il Bayern Monaco in estate. L'ex Barcellona ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021 e sembra in procinto di lasciare il club nella prossima finestra di mercato. Come riporta SportBild. Il giornale tedesco assicura che le trattative per il rinnovo di contratto sarebbero saltate per un suo desiderio di addio. Il suo nuovo contratto era stato negoziato e tutti i punti chiave erano stati risolti, ma poi lo spagnolo ha deciso di tirarsi indietro. La Juve seguiva le sue mosse con interesse, chissà che questo nome non possa tornare di rilievo per il mercato bianconero, centrato ora sullo scambio Pjanic-Arthur.