L’ex presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness si è fatto sfuggire ai microfoni di Sport1 qualche rivelazione in merito al futuro di Thiago Alcantara, accostato anche alla Juventus: "Ha chiaramente un accordo con Liverpool o United, magari entrambi. Ci ricattano: aspettano l'ultima settimana di mercato per pagarlo meno". Dunque Premier League nel prossimo futuro dello spagnolo, con i Reds che, stando a quanto raccontano i colleghi tedeschi e inglesi, in vantaggio.