Cyril, a Tackle Romantico, parla così di: "Io l'ho avuto al Chievo e per me era un buon allenatore. Quando sono arrivato alla Fiorentina era già di un altro livello. Una grande persona e un ottimo allenatore. Mi piacerebbe vederlo in un campionato straniero. Il più forte con cui ho giocato? Chiesa. Ha delle ottime qualità. Ma anche Bruno Fernandes, per il percorso che ha fatto e per dove è arrivato. Fortissimo".