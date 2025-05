Theo Hernandez verso l'addio al Milan: dove può andare

Si è parlato molto nelle ultime settimane di, accostato in chiave mercato anche alla Juventus . E oggi, da Milano sponda rossonera, arrivano importanti novità sul suo futuro. Come riportato da Sky, infatti, nel primo pomeriggio è andato in scena un incontro tra il suo agente Manuel Quilon e il nuovo direttore sportivo delIgli Tare. Il faccia a faccia non ha prodotto sviluppi concreti sul fronte rinnovo, ma conferma che la situazione del terzino francese resta fluida e in continuo movimento. Theo, intanto, è in attesa di aggiornamenti dal suo entourage, consapevole che il suo futuro potrebbe presto prendere una direzione lontana da Milano.

Theo Hernandez verso l'Arabia?

Gli arabi dell’sono tornati con forza sulle tracce dell’ex Real Madrid. Dopo i primi contatti con l’entourage del giocatore, è emersa una proposta contrattuale a dir poco sontuosa: 18 milioni di euro netti a stagione. Un'offerta che, stavolta, potrebbe far vacillare anche le resistenze più ferme, dopo che Theo aveva già declinato un approccio saudita lo scorso gennaio.Secondo le ultime indiscrezioni, l’offerta ufficiale dell’Al Hilal è attesa nelle prossime ore. Intanto, sembra che Milan e Quilon abbiano già raggiunto un’intesa sulle cifre di una possibile cessione, segno evidente che il club è pronto a prendere in considerazione l’addio del proprio esterno sinistro. Theo Hernandez, dunque, è ufficialmente sul mercato, e il pressing saudita si fa sempre più insistente.