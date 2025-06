Come è andata la stagione al Milan di Theo Hernandez

AFP via Getty Images

Theo Hernandez-Juve, cosa c'è di vero

Al momento - lo si ribadisce già come un ritornello - non è una priorità. Si sa, però, che il calciomercato conosce mille strade, tra cui di questi tempi vanno molto di moda quelle degli "scambi", motivo per cui non si può davvero escludere niente, nemmeno l'ipotesi che un pilastro rossonero degli ultimi anni comevada alla(e magari, per quanto detto, che Dusan Vlahovic si trasferisca al Milan, riabbracciando Massimiliano Allegri).Ma davvero il francese di origini spagnole potrebbe fare comodo alla causa bianconera? Il classe 1997 agisce principalmente come terzino sinistro, un ruolo dove effettivamente alla Continassa si stanno valutando possibili rinforzi - tra cui Nuno Tavares della Lazio - considerando l'ipotesi di un movimento di Andrea Cambiaso da una fascia all'altra del campo. Per lui anche qualche uscita da centrocampista, sempre nella zona sinistra, e pure da difensore centrale.

Theo Hernandez, come è andata la stagione al Milan

Gli infortuni

I numeri

Presenze: 49

Minuti: 4.095

Goal: 5

Assist: 6

Cartellini gialli: 7

Cartellini rossi: 1 (più 1 per doppia ammonizione)

La stagione appena trascorsa - pur tra qualche alto e basso, fin dai primi mesi di alta tensione con Paulo Fonseca che arrivò a escluderlo dall'undici titolare - ha visto Theo Hernandez tra i grandi protagonisti del Milan, anche nella successiva gestione di Sergio Conceicao, con 49 presenze complessive (per un totale di 4.095 minuti) con 5 goal e 6 assist.Un rendimento, nonostante tutto, caratterizzato da una discreta continuità, frutto anche di un'ottima tenuta fisica: il francese, infatti, si è fermato per problemi fisici - alla coscia, nello specifico - solo a metà maggio, saltando un'unica partita (ne aveva persa un'altra anche a inizio dicembre, per un semplice riposo precauzionale, mentre per il resto era sempre rimasto a disposizione della squadra).Sarà solo il tempo, ora, a dire se il suo futuro sarà in bianconero. I tifosi osservano, quantomeno con curiosità…





