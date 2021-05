Autore di un gol contro il Benevento, il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, sottolineando l’importanza della sfida contro la Juventus: “Sono molto felice per la gara, anche per aver segnato. È stato un giorno bello e importante per la squadra che ha giocato bene".



DOPO LA GARA CONTRO LA LAZIO - "Non abbiamo avuto paura ma ci ci siamo rimasti mali. Siamo stati primi per tanto tempo ed è stato un momento un po' complicato dopo la partita con la Lazio. Ora dobbiamo continuare a lottare per arrivare a qualificarci per la Champions League"



CONTRO LA JUVE - "Sarà una partita molto importante. La Juventus è una buona squadra ma vogliamo andare a Torino per portare a casa i tre punti".