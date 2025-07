Theo Hernandez polemico col Milan: "Alcune decisioni non rispettano i valori che mi hanno portato qui

AFP via Getty Images

L'avventura dial Milan è ufficialmente terminata dopo sei anni. Il terzino francese è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Dopo aver vinto il campionato nel 2022 e battuto un record che apparteneva aTheo ha salutato il club rossonero non senza qualche polemica.Nel lungo messaggio sul suo profilo Instagram, infatti, si parla di "decisioni che non rispettano i valori che l'hanno portato in questo club", dunque una scelta difficile, presa non senza qualche difficoltà dal giocatore ex Real Madrid. Ora per Theo Hernandez ci sarà una nuova esperienza in Arabia Saudita, ma il Milan è stata una parte essenziale della sua carriera.

Le parole di Theo Hernandez

"La mia decisione di andarmene non è stata facile. Ho sempre saputo dove volevo stare, e il Milan è sempre stata la mia priorità. Ma, purtroppo, non tutto dipende da una sola persona. La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui. È il momento di chiudere un capitolo e iniziarne un altro, diverso, ma altrettanto importante per me".