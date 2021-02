Il terzino del Milan Theo Hernandez, autore di una splendida stagione, si è raccontato in un’intervista a Dazn, lanciando i rossoneri nella corsa scudetto: "Quest'anno c'è Zlatan dall'inizio dell'anno e non abbiamo scuse per non vincere lo scudetto? No (ride, ndr). Al momento no, infatti lavoriamo tutti i giorni e vediamo come andrà a finire".