Theo Hernandez, no all'Arabia: cosa succede ora

Dopo una notte di riflessione, il terzino francese ha rifiutato la proposta monstre dell’Al-Hilal (club che è pronto a ingaggiare come allenatore Simone Inzaghi), che aveva già trovato un accordo con ilsulla base di 30 milioni di euro più bonus per il cartellino. Nonostante l’offerta faraonica da 18 milioni netti a stagione (quattro volte l’ingaggio attuale in rossonero), il giocatore ha preferito restare in Europa, con l’intenzione di valutare altre opzioni nel corso dell’estate, come riportato da Gazzetta.it.

Theo Hernandez, no all'Arabia: i motivi

Theo Hernandez-Juve, cosa succede

Il no dell’ex Real Madrid non è stato dettato solo da ragioni calcistiche. Hanno pesato anche motivazioni personali: la famiglia, la recente nascita del secondo figlio e la tempistica stretta imposta dalla FIFA per il mercato extra. Resta ora da capire quale sarà il futuro del francese, che è stato accostato anche alla Juventus . Il contratto con il Milan scade nel 2026, ma l’ipotesi rinnovo è uscita dai radar.In via Aldo Rossi - dove per sostituirlo si sta pensando al bianconero- sanno bene che, senza un trasferimento entro questa estate, il rischio di perderlo a parametro zero tra dodici mesi diventerebbe concreto. Per questo, la posizione del club è chiara: o arriva un’offerta adeguata o si va avanti, ma senza rinnovi all’orizzonte. Sulle sue tracce c'è anche l’, club che lo ha cresciuto e lanciato, che sta monitorando con interesse l’evolversi della situazione. Un ritorno alle origini non è escluso.