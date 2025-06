Tuttosport - Tomori e lo scambio Theo Hernandez-Vlahovic: si scalda l'asse Milan-Juventus?

L'asse Milano rossonera-Torino bianconera potrebbe presto scaldarsi, gettando benzina sul fuoco di trattative che fino a poche settimane fa potevano sembrare niente di più di "fantamercato".e Milan si stanno parlando, anche con una certa continuità, e dopo il riscatto di Pierre Kalulu il primo nome emerso è quello di, già vicino a indossare la maglia della Vecchia Signora a gennaio quando l'offerta di un prestito a 5 milioni di euro, con diritto di riscatto sui 20, aveva fatto breccia nel cuore di Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. Allora, poi, presero il sopravvento questioni tecniche (lato Milan), ma alla Continassa l'idea non è mai tramontata, e anzi sta riprendendo quota in questi giorni di pari passo con la consapevolezza che sì, un centrale servirebbe.

Tomori-Juve, la situazione

Vlahovic-Milan, si può fare?

Theo Hernandez-Juve, le ultime

Stando a Tuttosport, adesso resta da capire come riprovare a impostare il discorso e se eventualmente le cifre invernali, frutto evidentemente di una situazione emergenziale, potranno essere riviste al ribasso, considerando che Tomori non sembra tra gli intoccabili di Massimiliano Allegri. Se ne parlerà, insomma, tra Milan e Juventus.Che non avranno solo il difensore inglese come argomento di conversazione, perché a Torino c’è anche il temae un prezzo - circa 30 milioni di euro - ritenuto tutto sommato ragionevole dai rossoneri, che comunque non per questo non proveranno a sfruttare l’assist dell’ultimo anno di contratto e l’apparente rottura tra le parti.Nel capoluogo lombardo c’è invece, che ha rifiutato l’Al Hilal - per ora - e i 18 milioni di euro annui garantiti, per poi vedersi sedotto e abbandonato dall’Atletico Madrid. Alla Juventus piace, ma non sarà mai una priorità, sempre secondo Tuttosport. Ma poi c'è da dire che venirsi incontro nel mercato è davvero un attimo. Specialmente se ci sono da risolvere più problemi in uno...





