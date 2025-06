Theo Hernandez, l'ipotesi Juventus e la pista Al Hilal: la situazione

Getty Images

Theo Hernandez Juve, adesso c'è l'Al Hilal

Nei giorni scorsi il nome diera stato accostato anche alla Juventus , ma al momento la pista bianconera si è decisamente raffreddata. Le richieste economiche del Milan e l’elevato ingaggio del giocatore avevano reso l’operazione non certo una priorità per il club torinese. Ora, invece, prende corpo la possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita.In serata sono arrivati segnali importanti: Theo Hernandez ha aperto concretamente al trasferimento all’Al Hilal, club guidato da Simone Inzaghi. Dopo settimane di riflessioni, il terzino francese classe 1997 sembra pronto a dire sì. Il Milan, dal canto suo, è l’unico club ad aver ricevuto un’offerta che rispecchia le sue richieste: circa 30 milioni di euro per un calciatore in scadenza nel 2026 e destinato a non rinnovare.

La chiamata di Simone Inzaghi

La nuova formula per chiudere l’affare

A spingere l’accelerazione è stata anche la telefonata diretta di Simone Inzaghi a Theo Hernandez, avvenuta durante la conferenza stampa di presentazione della sfida tra Al Hilal e Salisburgo. L’allenatore ha confermato: “Il club ci sta lavorando”, aprendo così ufficialmente alla trattativa.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Al Hilal sarebbe pronto a riformulare l’offerta: eliminazione dei bonus e ingaggio netto da 20 milioni di euro a stagione per il calciatore. Il Milan, fiducioso, incasserebbe una cifra vicina ai 30 milioni. L’ottimismo cresce, con la trattativa che potrebbe concludersi a breve.