Perché si parla di Theo Hernandez alla Juventus

È presto diventata virale sui social in queste ore la voce secondo cui lapotrebbe ingaggiare, terzino francese classe 1997 protagonista di una stagione di alti e bassi al. Il motivo sta nell'indiscrezione lanciata a TeleLombardia, nota emittente vicina soprattutto alle squadre milanesi, dove Matteo Zorloni ha parlato proprio di una possibile mossa in questa direzione da parte del club bianconero, con una proposta simile a quella avanzata dal Como a gennaio.Il giocatore - stando a quanto riferito - ha già espresso il proprio parere favorevole al possibile trasferimento, che comunque rimarrebbe vincolato alla cessione di. Intanto, come spiega Il Corriere dello Sport, si accumulano di giorno in giorno gli indizi di un possibile addio di Theo Hernandez al Milan, considerando il contratto in scadenza tra un anno e la volontà del Diavolo di non perdere più certi asset a parametro zero. Per il momento, tra l'altro, non ci sono stati segnali incoraggianti circa un possibile rinnovo, motivo per cui la situazione dovrà essere monitorata.



Theo Hernandez-Milan, i numeri della stagione