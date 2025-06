Theo Hernandez, Inzaghi non si nasconde: 'Ci stiamo lavorando'

Theo Hernandez-Al Hilal, parla Inzaghi

non si nasconde. Durante la conferenza stampa di presentazione del match tra il suo Al.Hilal e il Salisburgo, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club, il tecnico piacentino ha lanciato un segnale chiaro: il club saudita vuole fare sul serio sul mercato. E, tra i nomi sul taccuino della dirigenza, c’è anche quello di, che di recente è stato accostato alla(pure nell'ipotesi di uno scambio con Dusan Vlahovic).“La società sta lavorando tantissimo per migliorare la squadra”, ha spiegato Inzaghi. “Voleva già farlo prima del Mondiale per Club, ma i tempi erano troppo stretti. Ora lavoriamo con quello che abbiamo, ma il club si guarda intorno, anche in Italia. Theo Hernandez? Sì, il club ci sta lavorando”. Parole dirette, che confermano l’interesse concreto dell’Al Hilal per il terzino francese del Milan.

Un tentativo autorevole, che si era già concretizzato nelle scorse settimane in un'offerta di ingaggio da 18 milioni di euro a stagione per il calciatore e soprattutto in una cifra nell'ordine dei 30 milioni al Milan. Offerta rifiutata da Theo, per cui ora però il club arabo potrebbe tornare alla carica. I prossimi giorni, a questo punto, potrebbero risultare decisivi.