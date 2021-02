Theo fa impazzire i tifosi della Juventus. Come? Con una semplice story. E nemmeno sua, bensì della sua compagna Zoe. Succede infatti che nella battaglia tra i due a suon di stelle filanti, la Cristofoli inquadri una parte dello studio del terzino milanista con una maglia della Juventus in bella mostra. Ecco, tanto così è bastato a mandare su di giri i supporters bianconeri, che un terzino sinistro lo prenderebbero ben volentieri. Figuriamoci una forza della natura come lo spagnolo ex Real Madrid. Ebbene: che la vendetta della sua Zoe sia diventata una sorta di indizio di mercato? In tempi così, per quanto lecito sia sognare, ci sentiamo francamente di escluderlo. Vi consigliamo però i tweet di commento alla foto: sono nella gallery qui in basso.