Theo Hernandez, cosa succede? 'Rinnovo con il Milan in standby'

Con l’arrivo ormai imminente di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan, iniziano a delinearsi le priorità sulla scrivania dell’ex dirigente della Lazio. Tra i dossier più delicati spicca quello di Theo Hernandez, il cui futuro è ancora tutto da definire.Il terzino francese, uno dei pilastri della rosa rossonera, è legato al club da un contratto fino al 2026, ma il tema del rinnovo è stato messo in pausa nelle ultime settimane, in attesa di chiarimenti sulla direzione tecnica e sportiva. A parlarne è stato il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Il rinnovo di Theo è in standby, come quello di Maignan, ma per motivi diversi rispetto a Pulisic. Toccherà a Tare sbloccare queste situazioni”.

Il Milan rischia di trovarsi scoperto su un fronte cruciale: Theo è un giocatore chiave, sia per qualità tecniche sia per leadership nello spogliatoio. Il club dovrà agire con decisione per evitare che il francese possa guardarsi intorno, anche perché diversi top club europei continuano a monitorarlo. Il lavoro di Tare inizierà proprio da qui: blindare Theo Hernandez per dare continuità al progetto rossonero.