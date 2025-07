Theo Hernandez, ci siamo: definito il futuro, era stato accostato alla Juventus

Ora è tutto definito, come confermato anche da Massimiliano Allegri in conferenza stampa è pronto a lasciare ilper unirsi all'Al-Hilal, la squadra araba allenata da Simone Inzaghi, con cui firmerà a breve un contratto da 20 milioni di euro a stagione. 25 milioni, invece, la cifra che andrà nelle casse del club milanese per il trasferimento a titolo definitivo del terzino francese classe 1997, che in maglia rossonera ha disputato 262 partite, realizzato 34 goal (è il difensore più prolifico di sempre) e conquistato uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

Theo Hernandez e la Juventus: la verità sulle voci

Nelle scorse settimane Theo Hernandez era stato accostato anche alla Juventus , da dove peraltro sembrava che il Milan potesse pescare il suo sostituto: si era infatti parlato dell'ipotesi, poi tramontata come quella legata a Maxim De Cuyper. Tra le alternative emerse negli ultimi giorni per la squadra di Massimiliano Allegri c'è ora quella che porta sempre al campionato belga e all'esterno classe 2002 del Gent Archibald Brown.