Nel pre partita di Juve-Bologna, il difensore dei rossoblù Arthur Theate, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha fatto sentire la sua vicinanza a Mihajlovic, oltre ad analizzare il momento che sta vivendo la squadra.



'E' contento di come abbiamo giocato contro Milan e Samp. Giochiamo tutti per Sinisa, è un momento difficile ma siamo con lui. Speriamo di prendere punti qui sia per noi che per lui, oltre che per i nostri tifosi. Faremo la nostra partita'.