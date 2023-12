Superlega, la UEFA contro il comunicato della Corte di Giustizia Europea

, con voci di alto livello che sostengono che la dichiarazione sia stata enfatizzata per rendere la sentenza più accattivante.

Il comunicato rilasciato la scorsa settimana dalla Corte di Giustizia europea affermava che "le regole della FIFA e della UEFA sull'approvazione preventiva delle competizioni interclub, come la Super League, sono contrarie al diritto dell'UE", accusando le due organizzazioni di abuso di posizione dominante. Questo ha portato i sostenitori della Super League, inclusi Real Madrid e Barcellona, a rivendicare la vittoria legale.



La UEFA non ritiene che la sentenza del tribunale convalidi la Super League e ha scritto alla Corte di giustizia europea chiedendo una modifica del comunicato, definendolo "impreciso" e in contraddizione con la sentenza. Tuttavia, fonti di alto livello ritengono che la dichiarazione sia stata potenziata per attirare maggiore attenzione.



La lettera afferma che il comunicato stampa non ha incluso la sentenza della Corte di giustizia europea, che chiarisce che le organizzazioni sportive possono richiedere esenzioni dalle regole europee sulla concorrenza in nome dell'interesse pubblico. La UEFA chiede una modifica per riflettere accuratamente la sentenza, sottolineando che i comunicati stampa influenzano la percezione pubblica e la reputazione dell'organizzazione. La lettera critica inoltre l'affermazione sull'abuso di posizione dominante, sottolineando che la sentenza non lo conferma.

Juan Carlos González Álvarez, capo delle comunicazioni della Corte di giustizia europea, ha dichiarato che non risponderà pubblicamente alla lettera della UEFA, sottolineando che il comunicato stampa è "non ufficiale" e "non vincolante".