Paulè stato squalificato per quattro anni a seguito della sua positività al doping, decisione che è stata confermata in risposta alla richiesta della Procura Antidoping. Il centrocampista francese è risultato positivo dopo la partita contro l'Udinese lo scorso 20 agosto, nonostante non abbia nemmeno preso parte al match. Secondo quanto riportato da The Times, Pogba e il suo team legale hanno già manifestato l'intenzione di appellarsi presso il TAS di Losanna per contestare la decisione.