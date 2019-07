Secondo quanto riporta il The Times in Inghilterra, la Juventus sta preparando un'offerta da 120 milioni di sterline per Paul Pogba (circa 130 milioni di euro). Il centrocampista dei Red Devils vuole lasciare il Manchester United e i bianconeri sono pronti a riabbracciarlo. Il prezzo del cartellino del calciatore, tuttavia, è astronomico anche perché il club inglese non ha nessuna voglia di privarsi del 'Polpo' che ha già fatto presente la sua volontà di fare le valigie in estate.



C'E' ANCHE IL REAL - Anche il Real Madrid è interessato al calciatore tanto che dalla Spagna, nei giorni scorsi, si è parlato di un'offerta da 80 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale. Pogba, tuttavia, darebbe precedenza al ritorno alla Juventus. Dall'Inghilterra sono sicuri: l'offensiva dei bianconeri è pronta.