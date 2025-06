The Times - Il Barcellona rischia l'esclusione dalla Champions League

AFP via Getty Images

Il Barcellona può essere escluso dalla Champions League?

Dopo l’eliminazione in semifinale per mano dell’Inter nell’ultima edizione,. A riportarlo è The Times, secondo cui il club catalano avrebbe violato per il secondo anno consecutivo i regolamenti finanziari imposti dalla UEFA.Nel mese di ottobre scorso, il Barça aveva perso il ricorso presentato al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) contro una sanzione da 500.000 euro, inflitta per aver falsificato i dati relativi ai propri profitti. In quella sede, il TAS aveva definito la sanzione “contenuta”, ma aveva anche lanciato un chiaro avvertimento: una nuova infrazione avrebbe comportato conseguenze molto più gravi. Lo stesso CFCB (l’organo UEFA di controllo finanziario sui club) aveva dichiarato che una seconda violazione nella stagione 2023-24 avrebbe fatto scattare una sanzione più severa.

Secondo The Times, tale seconda infrazione si sarebbe già concretizzata, sebbene i dettagli ufficiali non siano ancora stati comunicati. La UEFA dovrebbe rendere pubblici i nomi dei club non conformi nelle prossime settimane, ma le possibili sanzioni sono già note: si va dalla riduzione della rosa disponibile per la competizione, a un numero limitato di giocatori iscritti, fino a penalizzazioni nella fase a gironi. L’ipotesi più estrema — e allo stesso tempo più clamorosa — resta però l’esclusione completa del Barcellona dalla prossima Champions League.