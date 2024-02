JUVENTUS, OCCHI SU LOOKMAN: COSA SUCCEDE



Lookman al momento sta disputando la Coppa d'Africa rivelandosi un protagonista assoluto con la sua Nigeria. Ha segnato la doppietta valsa la vittoria contro il Camerun ed il passaggio del turno. Sia Juve che Atletico dovrebbero mandare emissari in Africa ad osservarlo dal vivo nelle prossime apparizioni. Attenzione però, Juve e Atleti non sono le uniche pretendenti. Sarebbe molto corteggiato anche in Premier League. L'assalto è previsto nel mercato estivo.

Ademolaha giocato in Germania con il Lipsia, poi in Premier League con Everton, Fulham e Leicester. Fino ad approdare in Serie A, con la maglia dell'Atalanta ha messo a segno 13 reti ed otto assist nella scorsa stagione. Sette reti e tre assist nella stagione in corso. Questo gli ha permesso di attirare su di sé gli occhi di numerose pretendenti. Stando a quanto riferisce The Sun tra le pretendenti in prima fila