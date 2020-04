2









"La priorità di Pogba è andarsene dallo United e firmare il Madrid quest'estate, ricongiungersi al suo amico Zidane". Lo scrive il Sun, e impazza su tutti i quotidiani vicini al Real. Un bollettino che spiazza anche la Juventus, consapevole che il ritorno del centrocampista francese potrebbe risolvere un po' di problemi. DALLA SPAGNA - Qualche giorno fa, anche in Spagna, si parlava di Pogba e della sua voglia di allontanarsi dall'Inghilterra. Zidane inoltre ha confermato che continuerà a sedere sulla panchina del Real anche nella prossima stagione, e quindi dirigerà - per quanto possibile - pure le operazioni di mercato. 110 milioni di euro è il prezzo che il Sun fa per il centrocampista francese. Una fonte vicina ai Red Devils avrebbe poi confessato: "Paul è cresciuto con Zidane come eroe e gli piacerebbe giocare per lui in carriera. Potrebbe essere a Madrid".