The Sportzine - Osimhen si allontana dalla Juventus: l'accaduto

3 ore fa



Stando a quanto riferisce The Sportzine, Victor Osimhen ha raggiunto un’intesa con l’Al Hilal. Il centravanti nigeriano, al momento in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli, avrebbe scelto la ricca proposta del club saudita, rinunciando di fatto all’interesse del Chelsea e della Juventus.



Stando a quanto riferisce l portale a farle la differenza è l’offerta economica dell’Al Hilal, unica società in grado di soddisfare le esose richieste del centravanti di proprietà del Napoli: dieci milioni di euro netti a stagione. Resta ancora da trattare con il Napoli ma la strada sembra segnata.