Neville e Keane contro i club italiani: le dichiarazioni

"Ho affrontato squadre che non erano pulite", parte così l'accusa dell'ex giocatore del Manchester United, Gary Neville. "Una volta sono uscito dal campo contro una squadra italiana e mi dicevo «Mi dispiace, ma c'è qualcosa che non va», e so che anche un altro paio di ragazzi la pensava come me", prosegue Neville nel corso del podcast The Overlap. "Non posso fare nomi o accusare gente, ma quando ti guardi indietro e vedi cosa è uscito fuori con i medici in altri sport...".Sulla stessa lunghezza d'onda anche Roy Keane, compagno al Manchester United di Neville: "Io contro alcune squadre mi consumavo, uscito distrutto. Poi guardavo gli avversari... un paio di club italiani...e loro sembrava non avessero neanche giocato la partita". Nel corso di quegli anni, i Red Devils hanno sfidato diverse squadre italiane. La Juventus in particolare per tre stagioni consecutive tra il 1996 e il 1999, oltre alla stagione 2002/2003, sempre in Champions League.