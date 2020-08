Ieri si è chiusa l'avventura di Pjanic con la Juventus in Serie A. Il centrocampista bosniaco si trasferirà al Barcellona al termine della stagione, che la Juve spera sia il 23 agosto, data della finale di Champions League.E dopo la premiazione dello scudetto Blaise Matuidi l'ha voluto salutare in maniera speciale. Postando una foto scattata insieme in campo e aggiungendo una bella frase "The last dance, mio fratello". Post apprezzato da Pjanic che l'ha riproposto tra le sue storie.