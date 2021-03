15









The Indipendent si scaglia contro Andrea Agnelli. Il quotidiani britannico punta il dito verso il numero uno bianconero, reo di voler cambiare le regole del gioco, e cioè delle competizioni. "Se Andrea Agnelli vuole riordinare il calcio europeo per far sì che il suo club non perda così tanto, forse dovrebbe iniziare con il gioco e dovrebbe lavorare sulla costruzione di una squadra adeguata", si legge sull'edizione online del giornale. Che prosegue a muso duro: "La Juve è un pasticcio disfunzionale e gonfio, uscito dalla Champions in uno di quei gloriosi di giustizia poetica che lo sport sa offrire". L'ATTACCO DIRETTO - Ad Agnelli viene imputato il ridimensionamento del club: "Sono passati rapidamente da uno dei club meglio gestiti d'Europa a uno dei peggiori esempi di eredità, incapaci di raggiungere la Champions e così disperati da cambiarla. (...) Il presidente della Juventus ha messo in giro alcune idee terribili di recente - tra cui il suggerimento che i club di Champions League non dovrebbero comprare gli uni dagli altri - ma è possibile che una delle sue peggiori idee sia stata quella di comprare Cristiano Ronaldo".