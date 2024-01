Weah all'Everton: le ultime notizie

Il club ingleseha manifestato interesse per, esterno arrivato allala scorsa estate.Secondo quanto riportato da The Guardian, il club ha avviato colloqui per un possibile prestito del giocatore, ma l'iniziativa è stata interrotta dallo stesso Weah.Il calciatore statunitense, figlio d'arte, ha preferito declinare l'offerta, decidendo di rimanere aper la seconda parte della stagione. Dopo il suo trasferimento dalper 10 milioni di euro più bonus lo scorso luglio, Weah ha iniziato come titolare nelle prime due partite di Serie A, ma ha visto ridursi il suo impiego a causa di un infortunio alla coscia.Ha accumulato 17 presenze in campionato e due in Coppa Italia, segnando il suo primo gol nel torneo nazionale, ma è ancora a secco in Serie A.