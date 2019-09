La sfida tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo resterà negli annali della storia dello sport. Quest'anno però, dopo il Pallone d'Oro ed il Fifa Best dato a Modric,che tanto ha cambiato le sorti del Liverpool Campione d'Europa. Eppure, il gigante olandese non ha strappato lo scettro ai due attaccanti, ed il Fifa Best di quest'anno è andato a Lionel Messi . La stagione dell'argentino è stata ricca di gol, con 36 reti nella Liga poi vinta e 12 nella Champions lasciata in semifinale,Detto e non concesso che, con stupore generale, in tanti si sarebbero aspettati Van Dijk.Non è ancora tempo per i difensori, il calcio resta in mano a chi segna e per questo, vista l'importanza dei suoi gol,: il gesto non è passato inosservato alla Fifa, ed infatti il nome di Ronaldo non è mai stato menzionato più del necessario - tipo nella Top XI (unico assente) . Cristiano, a modo suo, ha fatto sapere tramite Instagram le sue sensazioni della serata, con poltrona e pantofole che lo hanno accompagnato proprio negli istanti della premiazione . "Pazienza e perseveranza" ha scritto CR7, sono le virtù che distinguono il campione dal dilettante, e siamo certi che, almeno la prima, stasera sia stata messa a dura prova.