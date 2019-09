Ieri Lionel Messi si è aggiudicato il premio della Fifa come miglior giocatore dell'ultima stagione. Solo terzo Ronaldo, mentre Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool e favorito della vigilia, è finito secondo. Il centrale olandese ha commentato così il risultato della votazione: "Ero vicino al trionfo, ma è difficile confrontarsi con un calciatore come Messi. Anche lui ha vissuto un grande stagione e Messi è semplicemente un giocatore fantastico, forse uno dei migliori di tutti i tempi. Non sono affatto amareggiato".