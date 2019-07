Your browser does not support iframes.

La Fifa sta annunciato tutti i candidati per i premi The Best, che si assegnano annualmente. I riconoscimenti verranno ufficializzati solo il 23 settembre, ma piano piano l'organo principale del calcio mondiale sta rivelando tutti coloro che se lo contenderanno. Seguite LIVE, qui su ilBiancoNero.com tutte le nomination.



Miglior giocatore Uomini: ci sono Ronaldo e De Ligt!



Cristiano Ronaldo

Frenkie de Jong

Matthijs de Ligt

Eden Hazard

Harry Kane

Sadio Mane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Mohamed Salah

Virgil van Dijk



Coach maschile: out sia Allegri che Sarri.



Djamel Belmadi

Didier Deschamps

Marcelo Gallardo

Ricardo Gareca

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Mauricio Pochettino

Fernando Santos

Erik ten Hag

Tite



Coach femminile:



Milena Bertolini

Jill Ellis

Peter Gerhardsson

Futoshi Ikeda

Antonia Is

Joe Montemurro