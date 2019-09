Grande delusione per Cristiano Ronaldo che ha è arrivato terzo al Fifa The Best, il premio come miglior calciatore dell'anno finito nelle mani di Leo Messi. Dopo l'annuncio sono arrivati a pioggia tanti messaggi per CR7: dalla federazione portoghese agli amici più stretti tra cui Miguel Paixao e Edu Aguirre che hanno condiviso immagini del fenomeno portoghese sulle proprie storie Instagram. "Non basta determinare sul campo", ha scritto il primo. L'altro c'è andato giù più duro: "Esiste solo un vero the best".