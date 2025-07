The Athletic - Xhaka ha scelto il futuro: niente Juventus per il centrocampista

un' ora fa



Tra i profili che la Juventus ha valutato in queste settimane per il rinforzo a centrocampo, una volta ceduto Douglas Luiz, c'era anche Granit Xhaka. Lo svizzero lascerà il Bayer Leverkusen ed è un nome accostato anche ad altri club in Italia, ovvero Inter e Milan in precedenza. Il 32enne però non approderà alla Juventus né in Italia visto che avrebbe scelto di tornare in Inghilterra.



Come riportato da The Athletic, Xhaka ha informato il Bayer Leverkusen di voler unirsi solo al Sunderland, scelta fatta. Adesso però dovrà essere trovato l'accordo tra i due club nella speranza del giocatore che la trattativa si possa chiudere in fretta. Xhaka era stato cercato anche dall'Arabia Saudita ma alla fine preferisce il ritorno in Inghilterra, dove ha già giocato diversi anni con la maglia dell'Arsenal.