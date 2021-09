Paul Pogba, il grande sogno proibito del mercato della Juventus, con quel contratto in scadenza l'anno prossimo con il Manchester United che ingolosisce i bianconeri, per quanto oneroso poi sarebbe garantire al centrocampista francese un contratto alla sua altezza...Niente, tutto sfumato per colpa proprio di Cristiano Ronaldo, rumorosissima cessione bianconera degli ultimi giorni del mercato estivo appena passato. Già, secondo The Athleticdopo appena una partita disputata dal fuoriclasse portoghese in maglia Red Devils (doppietta nel 4-1 al Newcastle)Con buona pace di chi culla l'idea di portarlo via da Manchester.A maggior ragione, dunque, proseguirà la linea impostata dal d.s. juventino Cherubini: basso costo e gioventù.