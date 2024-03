Le parole di Tarika The Athletic:CHI SALE IN PRIMA SQUADRA - "È il mio obiettivo," dice Muharemovic. "Quando li vedo, ottengo la motivazione per arrivarci. Huijsen sta facendo molto bene e vuoi essere come loro.".ALLA CONTINASSA - "La prima volta che sono entrato in palestra, era vuota all'inizio," dice. "Stavo pedalando e mi sentivo un po' nervoso. Poi ho visto tutti i giocatori entrare. Paulo Dybala! Ero scioccato. Normalmente li vedi in TV o sui social media. Poi altri giocatori. Chiellini! Era pazzesco. Non riesco nemmeno a descriverlo."ESULTANZA DOPO GLI INTERVENTI DIFENSIVI - "È una cosa che ho preso da Chiellini," dice Muharemovic, sorridendo. "Lo adoro. Nella nostra testa, quando ti trovi in uno contro uno, vuoi prenderlo e sentire la gente urlare, 'Bravo'. Ottieni più motivazione per prendere la palla e vincere il duello."YILDIZ - "È il ragazzo che mi ha dato più difficoltà (negli allenamenti)," dice Muharemovic, "perché è un dribblatore speciale. Si abbassa con le ginocchia. Devi rimanere calmo, guardare la palla. Penso che ora potrei sfidarlo!"