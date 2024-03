Le parole di Massimo, allenatore della, a The Athletic:- "Il nostro obiettivo principale non cambia molto dalla Primavera alla Serie C. È quello di migliorare e sviluppare i giocatori. Quello che cambia, però, è il livello. "Siamo in Serie C, è un campionato difficile e i ragazzi tendono a faticare all'inizio con la fisicità e l'approccio necessario perché, al livello Next Gen, devono capire che il risultato diventa una priorità. Ci sono i play-off per la retrocessione, il campionato è equilibrato, ogni punto conta. "Ma le due cose vanno di pari passo. È difficile ottenere risultati in questo campionato con una squadra giovane a meno che i giocatori non si sviluppino e migliorino, quindi i risultati devono derivare dalla prestazione. Se non lo fanno, non otterrai risultati."