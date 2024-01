. E' arrivata, infatti, l'intesa per dire addio al club della Pro League saudita e ora è vicino al ritorno in Europa. Il nazionale inglese e la sua attuale squadra - si legge su The Athletic - sono in procinto di finalizzare la rescissione di un contratto triennale firmato la scorsa estate, che però terminerà dopo appena sei mesi. E dove andrà?Di lui si era parlato tanto in chiave Juve, eppure al momento il club bianconero appare molto lontano.Henderson è già tornato nel Regno Unito dal ritiro invernale dell'Al Ettifaq ad Abu Dhabi, in attesa che documenti e dettagli siano risolti. Appena sei mesi dopo il suo trasferimento da Anfield, quindi, il suo periodo in Arabia Saudita è già arrivato alla fine.