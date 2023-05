Rottura totale tra l’exFedericoe il suo nuovo club, il. Un’avventura, la sua, che sembrerebbe tutt’altro che “amazing” secondo quanto racconta The Athletic. Secondo il media, infatti, Bernardeschi sarebbe geloso diperché l’ex Napoli ha avviato una collaborazione con il celebre cantante canadese, Drake. Inoltre, Bernardeschi avrebbe richiesto lo stesso ingaggio di Insigne: richiesta rimandata al mittente dal board del TFC. I due, però, sarebbero uniti in uno stesso fronte affinché l’attuale allenatore, Bob Bradley, venga licenziato.Inoltre, sempre secondo The Athletic, Bernardeschi sarebbe stato più volte ammonito dal club per l’utilizzo della sigaretta elettronica all’interno del centro sportivo e sull’aereo della squadra.