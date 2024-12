Il confronto tra Thauvin e Conceicao: il commento

"Ad oggi numeri alla mano, forse è meglio", questa la provocazione di Marcoex centrocampista della Lazio, ai microfoni di DAZN.Parolo ha poi inserito nel discorso anche Kenan Yildiz: "I numeri parlano, devi fare goal, segnare, devi portare numeri se sei alla Juventus per cominciare ad essere considerato un giocatore forte, che fa la differenza. Per come sta giocando Thauvin all'Udinese, ha quella qualità, la giocata.