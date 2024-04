Il giornalista del Tgr Sardegna, Mastino, ha analizzato la situazione attuale dei sardi verso la gara contro la Juventus di venerdì sera. Le sue parole:"L'impresa di San Siro non è ancora tempo di metterla alle spalle, c'è ancora qualche ora per godersi questa vittoria. Un pareggio che vale solo un punto ma ha un peso enorme nel proseguo della salvezza del Cagliari. I gol di Viola e Shomurodov dimostrano ancora una volta che Ranieri ha avuto ragione. Ora nel mirino del Cagliari c'è un'altra grande squadra, la Juventus. I bianconeri dell'ex tecnico Allegri non stanno vivendo un momento d'oro ma sono comunque la terza forza del campionato. Il Cagliari recupera Nandez e Deiola e Gaetano. Cagliari -Juventus, a pochi giorni dall'anniversario dello scudetto, rievoca sfide epocali e dolci ricordi".